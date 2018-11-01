Прошлый месяц в Киеве стал одним из самых теплых за последние 137 лет

"Нынешний октябрь в столице оказался довольно сухим и одним из самых теплых за 137 лет метеонаблюдений. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура октября в Киеве составляла + 10,7 °С, что выше климатической нормы на 2,6 °С ", - отметили в обсерватории.

При этом пресс-служба организации уточнила, что холодное всего в прошлом месяце было 1 числа, когда минимальная температура опустилась под утро до + 2,4 °С, а теплее всего - 17 октября, когда максимальная температура достигла после полудня ровно +24,0 градуса тепла. Как подчеркнули в обсерватории, именно 17 октября был самым теплым днем ​​нынешнего "бабьего лета".



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При этом в организации уточнили, что в середине октября погода в Киеве побила 5 температурных рекордов. В целом же нынешний октябрь занял 9 место среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Теплым остается октябрь 1935 года, когда средняя месячная температура была выше нынешней на 1,7 ° С. Также в пресс-службе организации уточнили, что в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало лишь 18 мм осадков, что составило половину климатической нормы.

Напомним, 1 ноября в Украине антициклон с востока обусловит сухую погоду, местами ожидаются туманы. Температура воздуха повысится и в течение дня составит 14-18 градусов тепла, в северо-восточной части 9-13 градусов тепла.



Средняя месячная температура в ноябре этого года прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям.



