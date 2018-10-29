Українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому робочому тижні, з 29 жовтня по 2 листопада, очікуються субкомфортні погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.