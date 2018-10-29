Українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому робочому тижні, з 29 жовтня по 2 листопада, очікуються субкомфортні погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"На цьому робочому тижні, 29 жовтня-2 листопада, протягом усього дня, люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість і дратівливість, відзначається зниження імунітету, перепади емоційної активності, зниження уваги і працездатності, підвищена сонливість", - повідомили в прес-службі.
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Нагадаємо, 16 жовтня температура в Києві побила історичний рекорд 1916 року.
Як повідомляв УНН, починаючи з вихідних, 27 жовтня, в Україні буде спостерігатися суттєве потепління, яке триватиме до кінця цього тижня.