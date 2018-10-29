Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой рабочей недели, с 29 октября по 2 ноября, ожидаются субкомфортные погодные условия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"На этой рабочей неделе, 29 октября-2 ноября, в течение всего дня, люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, 16 октября температура в Киеве побила исторический рекорд 1916 года.

Как сообщал УНН, начиная с выходных, 27 октября, в Украине будет наблюдаться существенное потепление, которое продлится до конца этой недели.

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