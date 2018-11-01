Минулий місяць в Києві став одним з найтепліших за останні 137 років

"Цьогорічний жовтень у столиці виявився досить сухим та одним з найтепліших за 137 років метеоспостережень. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура жовтня у Києві становила +10,7°С, що вище за кліматичну норму на 2,6°С", - зазначили в обсерваторії.

При цьому прес-служба організації уточнила, що найхолодніше минулого місяця було 1 числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +2,4°С, а найтепліше - 17 жовтня, коли максимальна температура досягла після полудня рівно +24,0 градуси тепла. Як підкреслили в обсерваторії, саме 17 жовтня був найтеплішим днем нинішнього "бабиного літа".



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При цьому в організації уточнили, що в середині жовтня погода в Києві побила 5 температурних рекордів. В цілому ж цьогорічний жовтень посів 9 позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року. Найтеплішим залишається жовтень 1935 року, коли середня місячна температура була вищою за нинішню на 1,7°С. Також в прес-службі організації уточнили, що в Києві на проспекті Науки за місяць випало лише 18 мм опадів, що склало половину кліматичної норми.

Нагадаємо, 1 листопада в Україні антициклон зі сходу зумовить суху погоду, місцями очікуються тумани. Температура повітря підвищиться і протягом дня становитиме 14-18 градусів тепла, у північно-східній частині 9-13 градусів тепла.



Середня місячна температура у листопаді цього року прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.



