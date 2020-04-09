Минцифры создало карту несоблюдение самоизоляции в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации создало карту, на которой отмечены нарушения самоизоляции лицами, которые недавно вернулись из-за границы. Об этом в Facebook написал глава ведомства Михаил Федоров, передает УНН.
"Создали карту, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран где бурлит коронавирус", - написал Федоров.
Так, с помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше придерживались карантина - и должны находиться на самоизоляции в течении 14 дней после приезда.
Таким образом, на карте:
▪️ оранжевым цветом обозначены места, где 50-200 людей не придерживались карантина,
▪️ красным - более 200.
При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров.
"Как создавали карту? Минцифры получает от операторов мобильной связи Big Data о более полумиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная от 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав", - добавил Федоров.
По его словам, данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах. То есть никакой конкретный получатель не отслеживается. Получается только информация о:
▪️ количестве человек в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;
▪️ страны и канал возврата;
▪️ количество, которые не придерживаются карантина (более n% дней со дня возвращения);
▪️ суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители.
Как сообщалось в УНН ранее, на 9:00 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальные. При этом 45 человек выздоровели от коронавирусной болезни.