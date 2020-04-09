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Мінцифри створило мапу недотримання самоізоляції в Україні

Мінцифри створило мапу недотримання самоізоляції в Україні

Київ • УНН

 • 19221 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністерство цифрової трансформації створило мапу, на якій відмічені порушення самоізоляції особами, які нещодавно повернулися з-за кордону. Про це у Facebook написав очільник відомства Михайло Федоров, передає УНН.

"Створили мапу, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися із-за кордону, з країн де вирує коронавірус", - написав Федоров.

Так, за допомогою аналізу великого обсягу даних були визначені населені пункти, у яких мешкають люди, які повернулись з-за кордону та найменше дотримувались карантину – й повинні перебувати на самоізоляції протягом 14 днів після приїзду.

Таким чином, на мапі:

▪️ жовтогарячим кольором позначено місця, де  50-200 людей не дотримувались карантину,
▪️ червоний – понад 200.

При цьому, у великих містах беруться дані на площі 500 на 500 метрів.

"Як створювали мапу? Мінцифри отримує від операторів мобільного зв’язку Big Data про більш ніж півмільйона людей. Це абоненти, які повернулися до України звідти, де є епідемія, починаючи від 17 березня. На основі цих даних створюється мапа, якою можуть користуватись РНБО та МОЗ", - додав Федоров.

За його словами, дані від мобільних операторів не містять жодної персональної інформації про абонентів. Тобто ніякий конкретний абонент не відстежується. Отримується тільки інформація про:

▪️ кількість осіб у населеному пункті, що повернулися з-за кордону;
▪️ країни та канал повернення;
▪️ кількість, яка не дотримується карантину (понад n% днів від дня повернення);
▪️ сумарну кількість інших людей, з якими контактували порушники.

Як повідомлялося в УНН раніше, на 9 годину 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 - летальні. При цьому 45 людей одужали від коронавірусної хвороби.

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