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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65428 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77293 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90617 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88458 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104461 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88078 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102980 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105948 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130996 просмотра

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Минцифры и Офис Президента начали челлендж по поиску "лучших идей" для противодействия коронавирусу

Минцифры и Офис Президента начали челлендж по поиску "лучших идей" для противодействия коронавирусу

Киев  •  УНН

 • 14176 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации совместно с международными партнерами при поддержке Офиса Президента запустили онлайн-челлендж, чтобы собрать лучшие идеи граждан и представителей бизнеса, которые помогут облегчить жизнь людей и бизнеса во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает УНН.

Так, сообщается, что за первые сутки после старта Национального онлайн-конкурса IT-проектов #HackCorona in Ukraine, направленного на борьбу с распространением коронавируса, подано 138 заявок.

У Президента отметили, что разработчики, стартаперы, маркетологи, исследователи, общественные активисты и все желающие могут присоединиться к конкурсу, если их идея соответствует одному из четырех направлений:

1. Противодействие коронавирусу: разработка и запуск электронных сервисов, направленных на противодействие распространению COVID-19.
2. Е-услуги для граждан: социальные, образовательные, административные и другие публичные электронные услуги, которые особенно важны во время карантина.
3. Социальное предпринимательство: инновационные идеи, направленные на развитие цифрового социального предпринимательства в условиях карантина, которые могут быть реализованы путем дистанционного привлечения граждан.
4. Взаимопомощь: сервисы для поддержки и обеспечения жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.

Лучшие идеи будут реализованы или получат финансирование на развитие. Общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн, сообщили у Президента. Также победителей ждет менторская поддержка при реализации проекта. Заявки принимаются до 6 апреля, 9 апреля члены жюри выберут лучших.

Основными критериями отбора проектов будут инновационность решения, социальное влияние, перспективы развития и актуальность. Идеи должны демонстрировать настоящий социальный эффект для граждан или бизнеса, в соответствии с целями конкурса. Команда должна четко понимать целевую аудиторию и сферу влияния, демонстрировать конкретные возможности для развития проекта и его масштабирование на всю страну.

Отправить идею можно по ссылке: hack-corona.gov.ua.

Как сообщалось в УНН, ранее у Президента заявили о разработке концепции оценки социально-экономического состояния области и деятельности областных государственных администраций на основе максимально объективных количественных параметров.

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