Минцифры и Офис Президента начали челлендж по поиску "лучших идей" для противодействия коронавирусу

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации совместно с международными партнерами при поддержке Офиса Президента запустили онлайн-челлендж, чтобы собрать лучшие идеи граждан и представителей бизнеса, которые помогут облегчить жизнь людей и бизнеса во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает УНН.