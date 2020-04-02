У Президента хочуть по-новому оцінювати діяльність ОДА

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Президента заявили про розробку концепції оцінки соціально-економічного стану областей та діяльності обласних державних адміністрацій на основі максимально об’єктивних кількісних параметрів. Про це повідомив перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.