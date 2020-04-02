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У Президента хочуть по-новому оцінювати діяльність ОДА

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Президента заявили про розробку концепції оцінки соціально-економічного стану областей та діяльності обласних державних адміністрацій на основі максимально об’єктивних кількісних параметрів. Про це повідомив перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.

"Досі у різних гілок влади не було єдиної, зрозумілої для всіх та прозорої системи оцінювання ефективності роботи облдержадміністрацій у тих сферах, у яких вони мають повноваження. Тому ми з допомогою профільних фахівців та експертів проаналізували всі плюси та мінуси в їхній роботі та розробили цю концепцію", - сказав Трофімов.

За його словами, концепція дасть змогу порівнювати результати діяльності ОДА у міжрегіональному та часовому розрізі й допомагатиме визначати точки, де облдержадміністрації можуть докладати зусилля для покращення ситуації.

"Ми обрали дворівневий індекс оцінки діяльності ОДА, у якому верхній рівень розраховуватиметься за галузевим принципом розподілу повноважень, а нижній – на основі набору параметрів для оцінки діяльності в кожній галузі, що можуть змінюватися за потреби", – наголосив Трофімов.

Інтеграція параметрів моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, з його слів, здійснюватиметься на основі показників щоквартальної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, визначених постановою Кабінету Міністрів України № 856 від 2015 року.

Як повідомив Трофімов, найближчим часом концепція має бути презентована Президенту України Володимиру Зеленському та затверджена урядом.

Як повідомлялося в УНН, цього тижня відбулась селекторна нарада під головуванням Президента України Володимира Зеленського, на якій кожен регіон доповів про зібрані кошти та їхнє спрямування. 

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