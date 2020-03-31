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Зеленський провів селекторну нараду з регіонами: деталі

Зеленський провів селекторну нараду з регіонами: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У вівторок відбулась селекторна нарада під головуванням Президента України Володимира Зеленського, на якій кожен регіон доповів про зібрані кошти та їхнє спрямування. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

Як зазначили в ОП, регіони вже акумулювали фінанси з різних бюджетів для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Крім обласних, районних та міських бюджетів, за дорученням Глави держави регіональні керівники залучили до закупівлі необхідних засобів бізнесменів.

“Ми зібрали статистику щодо фінансів у регіонах. Бачу, що найбільше акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ. Водночас треба працювати над ефективним розподілом цих коштів. У чому потрібно — ми вам допоможемо”, — сказав Зеленський.

Очільники ОДА та міські голови поскаржилися, що існують проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом та їхньою доставкою, тому вони звернулися до влади з проханням допомогти з централізованою закупівлею необхідного обладнання.

“Ми розуміємо, що на місцях складно вести переговори з виробниками та регулювати доставку. Тому бачимо, що це (та ситуація — ред.), коли гроші є, а витратити їх неможливо. Я вже переговорив з „Медичними закупівлями України“, аби вони максимально допомогли з централізацією закупівель і розподілом товарів по лікарнях”, — зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Додатково було порушено питання фінансування лікарень та медиків, особливо тих, хто залучений до догляду за хворими на COVID-19.

“Оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров’я України, то вони отримають звідти повне фінансування. До того ж, ми розробили механізми додаткового фінансування лікарів — до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, та до 200% — іншим. Лікарі зараз на передовій. Вони борються за життя українців”, — наголосив Президент.

Також обговорили питання доукомплектування штатів обласних та міських лікарень і достатньої кількості госпітальних центрів для лікування хворих на COVID-19.

В уряді також повідомили, що вже розробили протокол поховання померлих від цієї хвороби і найближчими днями ознайомлять регіони з протоколом лікування недужих.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд ретельно систематизує всі проблеми, про які повідомляють з регіонів, і реагує на виклики та потреби. Водночас Кабмін формує власний список вимог і стежитиме, щоб у регіонах дотримувалися їх.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський провів селекторну нараду з міністром оборони та головкомом ЗСУ.

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