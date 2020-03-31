Зеленський провів селекторну нараду з регіонами: деталі

Як зазначили в ОП, регіони вже акумулювали фінанси з різних бюджетів для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Крім обласних, районних та міських бюджетів, за дорученням Глави держави регіональні керівники залучили до закупівлі необхідних засобів бізнесменів.

“Ми зібрали статистику щодо фінансів у регіонах. Бачу, що найбільше акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ. Водночас треба працювати над ефективним розподілом цих коштів. У чому потрібно — ми вам допоможемо”, — сказав Зеленський.

Очільники ОДА та міські голови поскаржилися, що існують проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом та їхньою доставкою, тому вони звернулися до влади з проханням допомогти з централізованою закупівлею необхідного обладнання.

“Ми розуміємо, що на місцях складно вести переговори з виробниками та регулювати доставку. Тому бачимо, що це (та ситуація — ред.), коли гроші є, а витратити їх неможливо. Я вже переговорив з „Медичними закупівлями України“, аби вони максимально допомогли з централізацією закупівель і розподілом товарів по лікарнях”, — зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Додатково було порушено питання фінансування лікарень та медиків, особливо тих, хто залучений до догляду за хворими на COVID-19.

“Оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров’я України, то вони отримають звідти повне фінансування. До того ж, ми розробили механізми додаткового фінансування лікарів — до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, та до 200% — іншим. Лікарі зараз на передовій. Вони борються за життя українців”, — наголосив Президент.

Також обговорили питання доукомплектування штатів обласних та міських лікарень і достатньої кількості госпітальних центрів для лікування хворих на COVID-19.

В уряді також повідомили, що вже розробили протокол поховання померлих від цієї хвороби і найближчими днями ознайомлять регіони з протоколом лікування недужих.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд ретельно систематизує всі проблеми, про які повідомляють з регіонів, і реагує на виклики та потреби. Водночас Кабмін формує власний список вимог і стежитиме, щоб у регіонах дотримувалися їх.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський провів селекторну нараду з міністром оборони та головкомом ЗСУ.