Зеленський провів селекторну нараду з міністром оборони та головкомом ЗСУ: деталі

КИЇВ. 30 березня. УНН. Будь-які заходи, пов’язані з недопущенням коронавірусної інфекції, не мають впливати на високий рівень готовності Збройних сил України виконувати покладені на них завдання. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський на селекторній нараді з міністром оборони України, головнокомандувачем ЗСУ та командувачами видів, родів військ Збройних сил, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента у Telegram-каналі.