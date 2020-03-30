Зеленский провел селекторное совещание с министром обороны и главкомом ВСУ: детали

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Киев  •  УНН

 • 13164 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Любые мероприятия, связанные с недопущением коронавирусной инфекции, не должны влиять на высокий уровень готовности Вооруженных сил Украины выполнять возложенные на них задачи. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании с министром обороны Украины, главнокомандующим ВСУ и командующими видов, родов войск Вооруженных сил, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента в Telegram-канале.

Сообщается, что совещание было посвящено вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 и обеспечению обороноспособности Украины.

Глава государства заслушал информацию о состоянии дел касательно мер, которые принимает командование для нераспространения COVID-19 в войсках, а также об участии военных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши военные оставались здоровыми. Это наша первоочередная задача. Однако все предпринимаемые меры ради безопасности от коронавируса, не должны повлиять на боевую готовность наших военнослужащих. Здесь все просто: они защищают нас, а мы - их" , - отметил Президент.

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заверил, что ВСУ готовы к отражению агрессора и обороны Украины. В рабочем порядке была заслушана информация об основных проблемах с обеспечением и даны все необходимые поручения.

Министр обороны Андрей Таран доложил, что ситуация контролируется, поскольку приоритет для Министерства обороны - человекоцентричность и забота о соответствующем и полном обеспечении каждого военнослужащего ВСУ.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта, случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Вооруженных силах Украины не зафиксировано. В то же время, на изоляции находится 164 военных.

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