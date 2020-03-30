Зеленский провел селекторное совещание с министром обороны и главкомом ВСУ: детали

КИЕВ. 30 марта. УНН. Любые мероприятия, связанные с недопущением коронавирусной инфекции, не должны влиять на высокий уровень готовности Вооруженных сил Украины выполнять возложенные на них задачи. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании с министром обороны Украины, главнокомандующим ВСУ и командующими видов, родов войск Вооруженных сил, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента в Telegram-канале.