У ЗСУ випадків COVID-19 не зафіксовано, на ізоляції 164 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На сьогоднішній ранок випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Збройних силах України не зафіксовано, водночас, на ізоляції перебуває 164 військових. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.
"На 7:00 30 березня в ЗСУ випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19, не зареєстровано. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 164 осіб", - вказали у Медичних силах ЗСУ.
Також вказано, що кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби, – 55 осіб.
Командування Медичних сил ЗСУ при цьому закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
Нагадаємо, на ранок 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19.