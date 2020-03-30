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У ЗСУ випадків COVID-19 не зафіксовано, на ізоляції 164 військових

У ЗСУ випадків COVID-19 не зафіксовано, на ізоляції 164 військових

Київ • УНН

 • 10784 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. На сьогоднішній ранок випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Збройних силах України не зафіксовано, водночас, на ізоляції перебуває 164 військових. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.

"На 7:00 30 березня в ЗСУ випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19, не зареєстровано. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 164 осіб", - вказали у Медичних силах ЗСУ.

Також вказано, що кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби, – 55 осіб.

Командування Медичних сил ЗСУ при цьому закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Нагадаємо, на ранок 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19.

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