В ВСУ случаев COVID-19 не зафиксировано, на изоляции 164 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На сегодняшнее утро случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Вооруженных силах Украины не зафиксировано, в то же время на изоляции находится 164 военных. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.
"На 7:00 30 марта в ВСУ случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрированы. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 164 человек", - указали в Медицинских силах ВСУ.
Также указано, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток, - 55 человек.
Командование Медицинских сил ВСУ при этом призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены.
Напомним, на утро 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19.