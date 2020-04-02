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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86376 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100583 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 102744 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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У Президента хотят по-новому оценивать деятельность ОГА

У Президента хотят по-новому оценивать деятельность ОГА

Киев  •  УНН

 • 11927 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. У Президента заявили о разработке концепции оценки социально-экономического состояния области и деятельности областных государственных администраций на основе максимально объективных количественных параметров. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"До сих пор в разных ветвей власти не было единой, понятной для всех и прозрачной системы оценки эффективности работы облгосадминистраций в тех сферах, в которых они уполномочены. Поэтому мы с помощью профильных специалистов и экспертов проанализировали все плюсы и минусы в их работе и разработали эту концепцию", - сказал Трофимов.

По его словам, концепция позволит сравнивать результаты деятельности ОГА в межрегиональном и временном разрезе и будет помогать определять точки, где облгосадминистрации могут прилагать усилия для улучшения ситуации.

"Мы выбрали двухуровневый индекс оценки деятельности ОГА, в котором верхний уровень будет рассчитываться по отраслевому принципу распределения полномочий, а нижний - на основе набора параметров для оценки деятельности в каждой отрасли могут меняться при необходимости", - подчеркнул Трофимов.

Интеграция параметров мониторинга социально-экономического развития регионов, по его словам, будет осуществляться на основе показателей ежеквартальной оценки социально-экономического развития Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, определенных постановлением Кабинета Министров Украины № 856 от 2015 года.

Как сообщил Трофимов, в ближайшее время концепция должна быть представлена Президенту Украины Владимиру Зеленскому и утверждена правительством.

Как сообщалось в УНН, на этой неделе состоялось селекторное совещание под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, на которой каждый регион доложил о собранных средствах и их направлении.

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