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Мінцифри і Офіс Президента започаткували челлендж з пошуку "найкращих ідей" для протидії коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністерство цифрової трансформації спільно з міжнародними партнерами за підтримки Офісу Президента запустили онлайн-челендж, аби зібрати найкращі ідеї громадян та представників бізнесу, що допоможуть полегшити життя людей і бізнесу під час пандемії COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Президента, передає УНН.

Так, повідомляється, що за першу добу після старту Національного онлайн-конкурсу IT-проектів #HackCorona in Ukraine, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусу, подано 138 заявок.

У Президента зазначили, що розробники, стартапери, маркетологи, дослідники, громадські активісти та всі охочі можуть долучитися до конкурсу, якщо їхня ідея відповідає одному з чотирьох напрямів:

1. Протидія коронавірусу: розробка та запуск електронних сервісів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19.
2. Е-послуги для громадян: соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні електронні послуги, які особливо важливі під час карантину.
3. Соціальне підприємництво: інноваційні ідеї, спрямовані на розвиток цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення громадян.
4. Взаємодопомога: сервіси для підтримки та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.

Найкращі ідеї будуть реалізовані чи отримають фінансування на розвиток. Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн, повідомили у Президента. Також на переможців чекає менторська підтримка під час реалізації проекту. Заявки приймаються до 6 квітня, 9 квітня члени журі оберуть найкращих.

Основними критеріями відбору проектів будуть інноваційність рішення, соціальний вплив, перспективи розвитку та актуальність. Ідеї мають демонструвати справжній соціальний ефект для громадян чи бізнесу, відповідно до цілей конкурсу. Команда має чітко розуміти цільову аудиторію та сферу впливу, демонструвати конкретні можливості для розвитку проекту та його масштабування на всю країну.

Надіслати ідею можна за посиланням: hack-corona.gov.ua.

Як повідомлялося в УНН, раніше у Президента заявили про розробку концепції оцінки соціально-економічного стану областей та діяльності обласних державних адміністрацій на основі максимально об’єктивних кількісних параметрів.

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