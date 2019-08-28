Минсоцполитики: в Украине уже более 1,4 млн переселенцев

“По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1402869 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, — говорится в сообщении.

Напомним, на материковой части Украины официально на учете состоит 40 733 переселенца из оккупированного Крыма и города Севастополя, является отдельной от АР Крым административной единицей.

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