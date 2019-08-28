Мінсоцполітики: в Україні вже понад 1,4 млн переселенців

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, станом на 27 серпня 2019 року в Україні обліковано понад 1,4 млн переселенців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, передає УНН.

“Станом на 27 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 402 869 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, на материковій частині України офіційно на обліку перебуває 40 733 переселенці з окупованого Криму і міста Севастополя, що є окремою від АР Крим адміністративною одиницею.

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