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Минсоцполитики прорабатывает подходы, чтобы женщины сами выбрали, когда идти в отпуск по уходу за ребенком

Минсоцполитики прорабатывает подходы, чтобы женщины сами выбрали, когда идти в отпуск по уходу за ребенком

Киев  •  УНН

 • 8267 просмотра

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Министерство разрабатывает новый подход, который позволит женщинам самостоятельно выбирать период отпуска по уходу за ребенком. Также планируется расширение программы "муниципальная няня" и внедрение системной поддержки семей.

В Украине прорабатывают подходы для того, чтобы женщины могли самостоятельно выбирать тот промежуток времени, когда они будут находиться в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщила министра социальной политики Оксана Жолнович во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.

Прорабатываем подходы, ради которых женщина сама сможет выбирать тот промежуток времени, когда она будет находиться в отпуске по уходу за ребенком, потому что очень важно, чтобы мы имели возможность женщинам давать время для самореализации. Огромное количество женщин отказываются рожать второго и третьего ребенка, потому что теряют профессионально. И нам тоже надо над этим работать

- сказала Жолнович.

По ее словам, готовится пакет решений, в том числе по расширению "муниципальной няни" на всех таких матерей, чтобы помочь им возвращаться на рынок труда.

В Министерстве по словам Жолнович также планируют для поддержки различных семей сделать системную устойчивую поддержку, которая будет одноразовой, до зимы, до школы.

Что касается поддержки для различных семей, мы также планируем оказать системную постоянную поддержку, которая будет разовой, до зимы, до школы. Но все же мы должны учитывать, что многодетные семьи очень разные и в том числе абсолютно обеспеченные и богатые, мы не будем иметь ресурса раздавать деньги всем с учетом того дохода и возможностей семьи. Поэтому все же имущественный критерий при таких единовременных пособиях будет сохраняться

- отметила Жолнович.

Также она сообщила, что министерство работаем над комплексным подходом к тому, чтобы поддержать женщин с детьми, нарабатывает формат продления оплачиваемого больничного, который будет определенный период времени выплачиваться со 100 процентов средней заработной платы.

Таким образом поможем женщинам в тот период времени, когда они выполняют очень важную функцию по рождению и воспитанию детей, улучшать и уход свой, и иметь свой определенный ресурс

- заявила Жолнович.

Дополнение

Кабинет министров на своем заседании 26 ноября принял постановление о запуске новой программы зимней поддержки украинских семей - "теплая зима". В декабре малообеспеченные семьи и ВПЛ, в семьях которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат по 6500 грн на каждого ребенка для приобретения зимних вещей.

Более 2 миллионов украинцев автоматически получат выплаты "Зимней еподдержки" через "Укрпочту".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
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