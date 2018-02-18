Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине - Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в местные Советы депутатов, со ссылкой на издание БЕЛТА передает УНН.
"Это тему в средствах массовой информации развернули, до скандала дошло. Я знаю, что никуда эта площадка (для переговоров – ред.) не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?" - спросил А.Лукашенко.
Президент заметил, что такого же мнения придерживаются и в Германии.
"Мы же не ведем переговоры, а обеспечиваем, как меня попросили Путин, Порошенко, Меркель с Олландом. Мы долго думали, надо нам это или не надо", - рассказал глава государства.
Президент подчеркнул, что, если будут достигнуты договоренности о переносе переговоров в другие столицы, белорусская сторона не будет этому противиться.
"Мы особо не переживаем за то, что пошли эти разговоры. Это для меня не новость. Кто-то хочет Нобелевскую премию мира получить, кто-то еще чего-то хочет. Но хотеть не вредно, надо разумные предложения вносить, чтобы весь мир не смеялся", - добавил глава государства.
Напомним, белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на выборах в местные Советы депутатов.