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Мінськ залишиться переговорним майданчиком по врегулюванню конфлікту в Україні - Лукашенко

Мінськ залишиться переговорним майданчиком по врегулюванню конфлікту в Україні - Лукашенко

Київ • УНН

 • 10715 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Мінськ залишиться переговорним майданчиком по врегулюванню конфлікту в Україні. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам після голосування на виборах до місцевих Рад депутатів, з посиланням на видання БЕЛТА передає УНН.

"Це тему в засобах масової інформації розгорнули, до скандалу дійшло. Я знаю, що нікуди ця площадка (для переговорів - ред.) не дінеться. Невже європейські проблеми хтось поїде в Азію вирішувати?" - запитав О.Лукашенко.

Президент зауважив, що такої ж думки дотримуються і в Німеччині.

"Ми ж не ведемо переговори, а забезпечуємо, як мене попросили Путін, Порошенко, Меркель з Олландом. Ми довго думали, треба нам це чи не треба", - розповів глава держави.

Президент підкреслив, що, якщо будуть досягнуті домовленості про перенесення переговорів в інші столиці, білоруська сторона не буде цьому опиратися.

"Ми особливо не переживаємо за те, що пішли ці розмови. Це для мене не новина. Хтось хоче Нобелівську премію миру отримати, хтось ще чогось хоче. Але хотіти не шкідливо, треба розумні пропозиції вносити, щоб весь світ не сміявся", - додав глава держави.

Нагадаємо, білоруські миротворці готові стати між конфліктуючими сторонами в Україні при домовленості між Петром Порошенком і Володимиром Путіним. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам після голосування на виборах до місцевих Рад депутатів.

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