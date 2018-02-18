Мінськ залишиться переговорним майданчиком по врегулюванню конфлікту в Україні - Лукашенко

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Мінськ залишиться переговорним майданчиком по врегулюванню конфлікту в Україні. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам після голосування на виборах до місцевих Рад депутатів, з посиланням на видання БЕЛТА передає УНН.