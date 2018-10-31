Минск принимает встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Минске с 30 октября по 1 ноября. Беларусь впервые принимает столь масштабный международный форум. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белта.
"Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Минске с 30 октября по 1 ноября. Беларусь впервые принимает столь масштабный международный форум", - сказано в сообщении.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил, что некоторые страны уже подтвердили свое присутствие на уровне президентов, но точных цифр называть не стал, поскольку они уточняются.
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"Отвечает за это секретариат Мюнхенской конференции по безопасности. Мы работаем совместно с ними по программе, содержательной части, формату проводимых мероприятий, в целом по всей логистике, протокольно-техническому обеспечению. Будут президенты, будут премьер-министры, будут главы внешнеполитических ведомств, ряд руководителей аналитических сообществ, руководители спецслужб - для всех будут организованы соответствующие мероприятия", - сказал Владимир Макей.
Тематика мероприятий обещает быть очень насыщенной.
Основные вопросы:
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- взаимоотношения по линии Восток-Запад,
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- региональные конфликты, минский процесс,
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- экономическая ситуация в Восточной Европе,
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- энергетическая и транснациональная безопасность.
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Участники:
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- руководители европейских государств,
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- видные политические деятели,
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- представители международных организаций (НАТО, ОБСЕ),
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- представители академического сообщества,
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- эксперты по вопросам безопасности.
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Справка УНН: Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) проводится в г.Мюнхене (Германия) ежегодно, начиная с 1963 года. Конференция является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере.
Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Беларусь принимает участие в МКБ с 2006 года.
Напомним, обеспечение безопасности Украины является важным вопросом для всего мирового сообщества. Об этом заявила в пятницу руководительница канадского МИД Христя Фриланд на 54-й Международной конференции по безопасности в Мюнхене.