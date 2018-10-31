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Минск принимает встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности

Минск принимает встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности

Киев  •  УНН

 • 9896 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Минске с 30 октября по 1 ноября. Беларусь впервые принимает столь масштабный международный форум. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белта.

"Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Минске с 30 октября по 1 ноября. Беларусь впервые принимает столь масштабный международный форум", - сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил, что некоторые страны уже подтвердили свое присутствие на уровне президентов, но точных цифр называть не стал, поскольку они уточняются.

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"Отвечает за это секретариат Мюнхенской конференции по безопасности. Мы работаем совместно с ними по программе, содержательной части, формату проводимых мероприятий, в целом по всей логистике, протокольно-техническому обеспечению. Будут президенты, будут премьер-министры, будут главы внешнеполитических ведомств, ряд руководителей аналитических сообществ, руководители спецслужб - для всех будут организованы соответствующие мероприятия", - сказал  Владимир Макей. 

Тематика мероприятий обещает быть очень насыщенной.

Основные вопросы:

  • взаимоотношения по линии Восток-Запад,
  • региональные конфликты, минский процесс,
  • экономическая ситуация в Восточной Европе,
  • энергетическая и транснациональная безопасность.

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Участники:

  • руководители европейских государств,
  • видные политические деятели,
  • представители международных организаций (НАТО, ОБСЕ),
  • представители академического сообщества,
  • эксперты по вопросам безопасности.

Справка УНН: Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) проводится в г.Мюнхене (Германия) ежегодно, начиная с 1963 года. Конференция является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере.

Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Беларусь принимает участие в МКБ с 2006 года.

Напомним, обеспечение безопасности Украины является важным вопросом для всего мирового сообщества. Об этом заявила в пятницу руководительница канадского МИД Христя Фриланд на 54-й Международной конференции по безопасности в Мюнхене. 

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