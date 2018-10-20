Мюнхенская конференция впервые пройдет в Минске

"Будут президенты, будут премьер-министры, будут главы внешнеполитических ведомств, ряд руководителей аналитических сообществ, руководители спецслужб“,— цитирует “БелТа” слова министра иностранных дел страны Владимира Макея.

Он отметил, что некоторые страны уже подтвердили свое присутствие на уровне президентов. Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) пройдет в Минске с 30 октября по 1 ноября.

Руководство МКБ в 2018 году предложило провести очередную встречу основной группы в Минске. В предложении отмечено, что Белоруссия “вносит существенный вклад” в укрепление стабильности и безопасности в регионе. Встречу предложено посвятить отношениям по линии Восток-Запад, обсуждению региональных конфликтов, минского процесса, а также экономической ситуации в Восточной Европе.

Как ранее информировал УНН, Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Участниками форума в первые 30 лет были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции принимают участие представители Украины, России и других стран Восточной Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии.