Мюнхенська конференція вперше пройде в Мінську

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Білорусія вперше прийме Мюнхенську конференцію з безпеки та очікує представницький склад учасників, у тому числі глав держав і урядів. Про це інформує УНН із посиланням на Білоруське телеграфне агентство (БелТА).