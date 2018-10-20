Мюнхенська конференція вперше пройде в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Білорусія вперше прийме Мюнхенську конференцію з безпеки та очікує представницький склад учасників, у тому числі глав держав і урядів. Про це інформує УНН із посиланням на Білоруське телеграфне агентство (БелТА).
“Будуть президенти, будуть прем’єр-міністри, будуть глави зовнішньополітичних відомств, ряд керівників аналітичних спільнот, керівники спецслужб”, — цитує “БелТА” слова міністра закордонних справ країни Володимира Макея.
Він зазначив, що деякі країни вже підтвердили свою присутність на рівні президентів. Зустріч Основної групи Мюнхенської конференції із безпеки (МКБ) пройде в Мінську з 30 жовтня по 1 листопада.
Керівництво МКБ у 2018 році запропонувало провести чергову зустріч основної групи в Мінську. У реченні відзначено, що Білорусія “вносить істотний внесок” в зміцнення стабільності та безпеки в регіоні. Зустріч запропоновано присвятити взаєминам по лінії Схід-Захід, обговоренню регіональних конфліктів, мінського процесу, а також економічної ситуації в Східній Європі.
Як раніше інформував УНН, Мюнхенська конференція з безпеки проводиться з 1962 року. Учасниками форуму в перші 30 років були військові та політичні лідери держав НАТО, політологи і представники ЗМІ. З 1990-х років у конференції беруть участь представники України, Росії та інших країн Східної Європи (з 1995), Китаю, Індії, Японії.