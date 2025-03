Мюнхенская конференция: выступят Мэй, Лавров, Юнкер

Сегодня уже второй день 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, на полях которой планируются выступления ряда мировых политиков, среди которых, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 12.10 - 12.40 (13.10 - 13.40 по Киеву).

Сейчас в Мюнхене уже выступает министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Далее по плану слово возьмет премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй 10.30-11.00 (по Киеву) и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (11.30-11.50).

Среди прочего сегодня на полях конференции будет выступать премьер Польши Матеуш Моравецкий, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Напомним, сегодня Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Мюнхене планирует встречу с спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером, а затем с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

Good morning from day 2 of # MSC2018 ! Here is our jam-packed agenda for Saturday morning - statements and Q & As with nine leaders. Live from 9am CET here: https://t.co/12WN3iHhk0 pic.twitter.com/25ZGLC2MKE

- Security Conference (@MunSecConf) 17 февраля 2018