Мюнхенська конференція: говоритимуть Мей, Лавров, Юнкер

Сьогодні уже другий день 54-ї Мюнхенської конференції з безпеки, на полях якої плануються виступи низки світових політиків, серед яких, зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Його виступ запланований на 12.10 - 12.40 (13.10 - 13.40 за Києвом).

Наразі в Мюнхені вже виступає міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель. Далі за планом слово візьме прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей 10.30-11.00 (за Києвом) та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер (11.30-11.50).

Серед іншого сьогодні на полях конференції виступатиме прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц.

Нагадаємо, сьогодні Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Мюнхені планує зустріч з спецпредставником США в Україні Куртом Волкером, а потім з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем.

Good morning from day 2 of #MSC2018! Here is our jam-packed agenda for Saturday morning - statements and Q&As with nine leaders. Live from 9am CET here: https://t.co/12WN3iHhk0 pic.twitter.com/25ZGLC2MKE

— Security Conference (@MunSecConf) 17 лютого 2018 р.