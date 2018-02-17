54-я Мюнхенская конференция по безопасности: глава МИД Канады призвал мировое сообщество обеспечить безопасность Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Обеспечение безопасности Украины является важным вопросом для всего мирового сообщества. Об этом заявила в пятницу руководительница канадского МИД Христя Фриланд на 54-й Международной конференции по безопасности в Мюнхене, передает УНН.
“Мы уверены, что безопасность Украины — это вопрос для всего мирового сообщества, — сказала она. — Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум, и если этот документ ничего не значит, и кто-то может вторгаться на её территорию и забирать её часть, тогда какой сигнал мы подаем другим странам, которые могли бы обладать ядерным оружием?”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинскую армию хотят перевооружить винтовками Colt Canada
Фриланд добавила, что Канада и США “верят в безопасность Европы”, поэтому, в том числе, эти страны возглавляют два из четырех батальонов НАТО в Латвии и Польше соответственно, а канадские инструкторы обучают украинских военных.
Напомним, 16 февраля 2018 года в столице федеральной Баварии началась пятьдесят четвёртой международная Конференция по безопасности.