54-я Мюнхенская конференция по безопасности: глава МИД Канады призвал мировое сообщество обеспечить безопасность Украины

“Мы уверены, что безопасность Украины — это вопрос для всего мирового сообщества, — сказала она. — Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум, и если этот документ ничего не значит, и кто-то может вторгаться на её территорию и забирать её часть, тогда какой сигнал мы подаем другим странам, которые могли бы обладать ядерным оружием?”.

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Фриланд добавила, что Канада и США “верят в безопасность Европы”, поэтому, в том числе, эти страны возглавляют два из четырех батальонов НАТО в Латвии и Польше соответственно, а канадские инструкторы обучают украинских военных.

Напомним, 16 февраля 2018 года в столице федеральной Баварии началась пятьдесят четвёртой международная Конференция по безопасности.