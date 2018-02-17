54-та Мюнхенська конференція з безпеки: глава МЗС Канади закликала світову спільноту забезпечити безпеку України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Забезпечення безпеки України є важливим питанням для всього світового співтовариства. Про це заявила в п'ятницю очільниця канадського МЗС Христя Фріланд на 54-й Міжнародній конференції з безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“Ми впевнені, що безпека України — це питання для всієї світової спільноти, — сказала вона. — Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум, і якщо цей документ нічого не означає, і хтось може вторгатися на її територію і забирати її частину, то який сигнал ми даємо іншим країнам, які могли б володіти ядерною зброєю?”.
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Фріланд додала, що Канада і США “вірять у безпеку Європи”, тому, в тому числі, ці країни очолюють два з чотирьох батальйонів НАТО в Латвії та Польщі відповідно, а канадські інструктори навчають українських військових.
Нагадаємо, 16 лютого 2018 року в столиці федеральної Баварії розпочалася 54-а міжнародна Конференція з безпеки.