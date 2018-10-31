Мінськ приймає зустріч Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки

ukru
Ексклюзив
15:27 • 27700 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 61294 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 116317 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 102506 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 94468 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 109434 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 126407 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74212 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82388 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 162863 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.9 м/с
69 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 62312 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 111883 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 88330 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 68676 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 66801 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 116332 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 126414 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 162871 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 507444 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 587179 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 4017 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 6901 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 20081 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 52833 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56890 перегляди
Актуальне
Мінськ приймає зустріч Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки

Мінськ приймає зустріч Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки

Київ • УНН

 • 9902 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Зустріч основної групи Мюнхенської конференції з безпеки проходить в Мінську з 30 жовтня по 1 листопада. Білорусь вперше приймає такий масштабний міжнародний форум. Про це повідомляє УНН з посиланням на Белта.

"Зустріч основної групи Мюнхенської конференції з безпеки проходить в Мінську з 30 жовтня по 1 листопада. Білорусь вперше приймає такий масштабний міжнародний форум", - сказано в повідомленні.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей зазначив, що деякі країни вже підтвердили свою присутність на рівні президентів, але точних цифр не назвав, оскільки вони уточнюються.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мюнхенська конференція: виступлять Мей, Лавров, Юнкер

"Відповідає за це секретаріат Мюнхенській конференції з безпеки. Ми працюємо спільно з ними за програмою, змістовної частини, формату проведених заходів, в цілому по всій логістиці, протокольно-технічного забезпечення. Будуть президенти, будуть прем'єр-міністри, будуть глави зовнішньополітичних відомств, ряд керівників аналітичних спільнот, керівники спецслужб - для всіх будуть організовані відповідні заходи", - сказав Володимир Макей.

Тематика заходів обіцяє бути дуже насиченою.

Основні питання:

  • взаємини по лінії Схід-Захід,
  • регіональні конфлікти, мінський процес,
  • економічна ситуація в Східній Європі,
  • енергетична і транснаціональна безпека.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мюнхенська конференція з безпеки заснувала премію імені Маккейна

Учасники:

  • керівники європейських держав,
  • провідні політичні діячі,
  • представники міжнародних організацій (НАТО, ОБСЄ),
  • представники академічної спільноти,
  • експерти з питань безпеки.

Довідка УНН: Мюнхенська конференція з безпеки (МКБ) проводиться в м. Мюнхені (Німеччина) щорічно, починаючи з 1963 року. Конференція є одним з найбільш представницьких і авторитетних форумів у світі з питань політики безпеки і співпраці у військовій сфері.

Перша зустріч Основної групи МКБ відбулася в 2009 році. Білорусь бере участь в МКБ з 2006 року.

Нагадаємо, забезпечення безпеки України є важливим питанням для всього світового співтовариства. Про це заявила в п'ятницю керівниця канадського МЗС Христя Фріланд на 54-й Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10