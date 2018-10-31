Мінськ приймає зустріч Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки

"Зустріч основної групи Мюнхенської конференції з безпеки проходить в Мінську з 30 жовтня по 1 листопада. Білорусь вперше приймає такий масштабний міжнародний форум", - сказано в повідомленні.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей зазначив, що деякі країни вже підтвердили свою присутність на рівні президентів, але точних цифр не назвав, оскільки вони уточнюються.

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"Відповідає за це секретаріат Мюнхенській конференції з безпеки. Ми працюємо спільно з ними за програмою, змістовної частини, формату проведених заходів, в цілому по всій логістиці, протокольно-технічного забезпечення. Будуть президенти, будуть прем'єр-міністри, будуть глави зовнішньополітичних відомств, ряд керівників аналітичних спільнот, керівники спецслужб - для всіх будуть організовані відповідні заходи", - сказав Володимир Макей.

Тематика заходів обіцяє бути дуже насиченою.

Основні питання:



взаємини по лінії Схід-Захід,



регіональні конфлікти, мінський процес,



економічна ситуація в Східній Європі,



енергетична і транснаціональна безпека.



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Учасники:



керівники європейських держав,



провідні політичні діячі,



представники міжнародних організацій (НАТО, ОБСЄ),



представники академічної спільноти,



експерти з питань безпеки.



Довідка УНН: Мюнхенська конференція з безпеки (МКБ) проводиться в м. Мюнхені (Німеччина) щорічно, починаючи з 1963 року. Конференція є одним з найбільш представницьких і авторитетних форумів у світі з питань політики безпеки і співпраці у військовій сфері.

Перша зустріч Основної групи МКБ відбулася в 2009 році. Білорусь бере участь в МКБ з 2006 року.

Нагадаємо, забезпечення безпеки України є важливим питанням для всього світового співтовариства. Про це заявила в п'ятницю керівниця канадського МЗС Христя Фріланд на 54-й Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені.