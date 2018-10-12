Минрегион: в Украине готовы к отопительному сезону 99,6% котельных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Отопительный сезон в Украине начнется, когда температура в Украине составит 8 градусов и ниже. Пока же в Украине готовы к отопительному сезону 99,6% котельных. Об этом сообщила директор департамента экономики Минрегиона Наталья Хоцяновская в комментарии журналистам, передает корреспондент УНН.
"Отопительный сезон начнется, когда средняя суточная температура будет не выше 8 градусов", - отметила она.
По ее словам, местные власти каждого населенного пункта самостоятельно будут принимать решение о начале отопительного сезона.
При этом она добавила, что сейчас в Украине готовы к прохождению отопительного сезона 99,6% котельных, остальные будут подготовлены в ближайшее время.
Напомним, в одном из областных центров Украины с 11 октября начался отопительный сезон для учреждений образования, здравоохранения и культуры.
Правительство 3 октября приняло решение начать отопительный сезон с 15 октября.