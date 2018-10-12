Мінрегіон: в Україні готові до опалювального сезону 99,6% котелень

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли температура в Україні становитиме 8 градусів і нижче. Наразі ж в Україні готові до опалювального сезону 99,6% котелень. Про це повідомила директор департаменту економіки Мінрегіону Наталя Хоцянівська в коментарі журналістам, передав кореспондент УНН.