Мінрегіон: в Україні готові до опалювального сезону 99,6% котелень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли температура в Україні становитиме 8 градусів і нижче. Наразі ж в Україні готові до опалювального сезону 99,6% котелень. Про це повідомила директор департаменту економіки Мінрегіону Наталя Хоцянівська в коментарі журналістам, передав кореспондент УНН.
"Опалювальний сезон почнеться, коли середня добова температура буде не вище 8 градусів", - зазначила вона.
За її словами, місцева влада кожного населеного пункту самостійно прийматиме рішення щодо початку опалювального сезону.
При цьому вона додала, що наразі в Україні готові до проходження опалювального сезону 99,6% котелень, решта буде підготовлена найближчим часом.
Нагадаємо, в одному з обласних центрів України з 11 жовтня розпочався опалювальний сезон для закладів освіти, охорони здоров'я та культури.
Уряд 3 жовтня прийняв рішення розпочати опалювальний сезон з 15 жовтня.