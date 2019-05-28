Минрегион обнародовал рейтинг социально-экономического развития регионов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 14450 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 37870 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 57250 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 72839 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119282 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137176 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144520 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130077 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130153 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минрегион обнародовал рейтинг социально-экономического развития регионов

Минрегион обнародовал рейтинг социально-экономического развития регионов

Киев  •  УНН

 • 14078 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. По результатам обнародованного Минрегионом мониторинга социально-экономического развития регионов за 2018 год, лучшие показатели в г. Киев, Харьковской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.

Самые низкие показатели имеют Николаевская, Одесская, Черниговская, Донецкая и Луганская области.

Рейтинговое оценки социально-экономического развития регионов был основан в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях. Такая оценка - элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга - индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях.

Как сообщал УНН, в правительстве назвали главную причину роста ВВП .

Украинские Национальные Новости

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