Минрегион обнародовал рейтинг социально-экономического развития регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По результатам обнародованного Минрегионом мониторинга социально-экономического развития регионов за 2018 год, лучшие показатели в г. Киев, Харьковской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.
Самые низкие показатели имеют Николаевская, Одесская, Черниговская, Донецкая и Луганская области.
Рейтинговое оценки социально-экономического развития регионов был основан в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях. Такая оценка - элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга - индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях.
Как сообщал УНН, в правительстве назвали главную причину роста ВВП .