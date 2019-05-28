Минрегион обнародовал рейтинг социально-экономического развития регионов

Самые низкие показатели имеют Николаевская, Одесская, Черниговская, Донецкая и Луганская области.

Рейтинговое оценки социально-экономического развития регионов был основан в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях. Такая оценка - элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга - индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях.



Как сообщал УНН, в правительстве назвали главную причину роста ВВП .