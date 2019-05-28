Мінрегіон оприлюднив рейтинг соціально-економічного розвитку регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За результатами оприлюдненого Мінрегіоном моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 року, найкращі показники у м. Київ, Харківської, Рівненської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.
Найнижчі показники мають Миколаївська, Одеська, Чернігівська, Донецька та Луганська області.
Рейтингове оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів було започатковане у 2015 році. На підставі даних статистики областям виставляються оцінки щоквартально за 27 показниками у 6-ти напрямах та щорічно за 64 показниками у 12 напрямах. Така оцінка — елемент нової системи моніторингу реалізації державної регіональної політики та визначення динаміки змін. Показники рейтингу — індикатор ефективності управлінських рішень на центральному та місцевому рівнях.
Як повідомляв УНН, в уряді назвали головну причину росту ВВП.