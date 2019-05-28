В уряді назвали головну причину росту ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Зростання ВВП в Україні протягом 12 кварталів поспіль відбулось, завдяки масштабному будівництву доріг, шкіл та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів під час міжнародної конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Україна за останні більше, ніж 12 кварталів показала ріст економіки – сумарно це понад 8,4% росту ВВП. За даними Держстату, які посилюють економічне зростання, - це масштабне будівництво доріг, шкіл, лікарень, соціальної інфраструктури", - зазначив Кубів.
При цьому він додав, що зокрема цього року на будівництво доріг у Держбюджеті закладено понад 55 млрд грн.
Нагадаємо, зростання реального ВВП України у першому кварталі 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року склало 2,2%.