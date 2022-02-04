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Минобразования отменило приказ о повторных выборах президента Могилянки

Минобразования отменило приказ о повторных выборах президента Могилянки

Киев • УНН

 • 19223 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Министерство образования и науки отменило свой приказ об объявлении повторных выборов президента Национального университета “Киево-Могилянская академия”. Об этом в ночь на пятницу сообщил его глава Сергей Шкарлет, передает УНН.

Цитата:

“По итогам совещания под председательством Премьер-министра Украины при участии председателя Верховной Рады Украины, народных депутатов и сообщества НаУКМА достигнута договоренность об отзыве приказа МОН объявления повторных выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия“. Это решение уже реализовано”, — говорится в сообщении Шкарлета в Telegram.

Детали

По словам министра, процесс и результаты волеизъявления сообщества НаУКМА во время последнего тура выборов президента заведения будут в дальнейшем проработаны рабочей группой во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.

“Принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру. А предложенные рабочей группой варианты решения ситуации от имени сообщества Национального университета "Киево-Могилянская академия“ будут считаться такими, что выходят из полномочий и университетской автономии заведения, и будут реализованы”, — добавил Шкарлет.

Что было ранее

Ранее в студенческом Telegram-канале “Выборы президента КМА” было опубликовано видео с камер наблюдения на участке во время второго тура выборов руководителя Киево-Могилянской академии. На нем неизвестные прошли на 3-й этаж, облили одну из урн (по предварительной информации, зеленкой), а также вынесли другую. За указанные нарушения избирательного процесса, его непрозрачность и недемократичность в МОН заявили, что имеют законные основания не признавать выборы НаУКМА состоявшимися. После этого студенты Могилянки объявили бессрочную забастовку из-за непризнания со стороны МОН результатов выборов президента НаУКМА.

Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Министерство образования и науки отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ “Киево-Могилянская академия”.

Напомним, за пост президента Академии на этот раз соревновались два кандидата: Сергей Квит и Александра Гуменная.

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