Вибори у Могилянці: з’явилося відео, як були викрадені бюлетені

"У наше розпорядження надійшло відео з однієї із камер спостереження у КМЦ.

Тут видно як невідомі проходять на 3-й поверх, обливають одну з урн (за попередньою інформацією зеленкою, - ред), а також виносять іншу", - йдеться у дописі.

З відео вбачається, що молодиків було шестеро (а не 11 як заявляв Сергій Квіт). Вони спокійно без жодних перешкод увійшли до приміщення голосування, один з них узяв скриньку та пішов із нею до виходу. Ніхто не намагався його зупинити. Інші четверо підійшли до другої виборчої урни, і один з них вочевидь зіпсував її зеленою речовиною. Йому також ніхто не чинив опору, до молодиків не підходили ані спостерігачі, ані члени комісії.

Тільки після того, як невідомі повністю реалізували задумане, до скриньки підійшов хтось зі спостерігачів. Але молодики в цей вас спокійно та навіть не поспіхом покинули приміщення дільниці.

Це була п’ята спроба НаУКМА обрати собі керівника, і вперше в Україні, коли на виборах ректора була викрадена скринька з бюлетенями.

Через вказані порушення виборчого процесу, його непрозорість і недемократичність, у МОН заявили, що мають законні підстави не визнавати вибори НаУКМА такими, що відбулися.

"Визнати вибори, які відбувалися не у відповідності з процедурою, міністерство не може. Всі ці порушення викладені спостерігачем, який від МОН був в закладі вищої освіти і спостерігав за цими виборами.

Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули чи іншу, багато питань можна задавати", - заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у коментарі "Укрінформу".

Нагадаємо, за посаду президента академії цього разу змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.