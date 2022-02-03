Выборы в Могилянке: появилось видео, как были похищены бюллетени

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. В студенческом Telegram-канале "Выборы президента КМА" опубликовано видео с камер наблюдения на участке во время второго тура выборов руководителя Киево-Могилянской академии, сообщает УНН.

"В наше распоряжение поступило видео с одной из камер слежения в КМЦ.

Здесь видно, как неизвестные проходят на 3-й этаж, обливают одну из урн (по предварительной информации зеленкой, - ред), а также выносят другую", - говорится в сообщении.

На видео просматривается, что молодых людей было шестеро (а не 11, как заявлял Сергей Квит). Они спокойно безо всяких препятствий вошли в помещение голосования, один из них взял ящик и пошел с ним к выходу. Никто не пытался остановить его. Остальные четверо подошли ко второй избирательной урне, и один из них явно испортил ее зеленым веществом. Ему также никто не оказывал сопротивления, к молодым людям не подходили ни наблюдатели, ни члены комиссии.

Только после того, как неизвестные полностью реализовали задуманное, к ящику подошел кто-то из наблюдателей. Но молодые люди в это время спокойно и даже неспешно покинули помещение участка.

Это была пятая попытка НаУКМА выбрать себе руководителя, и впервые в Украине, когда на выборах ректора был похищен ящик с бюллетенями.

Из-за указанных нарушений избирательного процесса, его непрозрачности и недемократичности, в МОН заявили, что имеют законные основания не признавать выборы НаУКМА состоявшимися.

"Признать выборы, которые происходили не в соответствии с процедурой, министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН был в высшем образовании и наблюдал за этими выборами.

Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке. Шкатулка была разбита, вернули ли они ту или другую, много вопросов можно задавать", - заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в комментарии "Укринформу".

Напомним, за должность президента академии на этот раз соревновались два кандидата: Сергей Квит и Александра Гуменная.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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