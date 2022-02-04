Міносвіти скасувало наказ про повторні вибори президента Могилянки

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 47313 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 75245 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 86972 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 115076 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 123044 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 110091 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 130245 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166881 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178824 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215420 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 188097 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 255030 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 63656 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 31621 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 56335 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 254983 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 188065 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 294830 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 414191 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 666161 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 9798 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 56305 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 99632 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137111 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 161931 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Міносвіти скасувало наказ про повторні вибори президента Могилянки

Міносвіти скасувало наказ про повторні вибори президента Могилянки

Київ • УНН

 • 19226 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Міністерство освіти і науки скасувало свій наказ про оголошення повторних виборів президента Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Про це у ніч на п'ятницю повідомив його очільник Сергій Шкарлет, передає УНН.

Цитата:

“За підсумками наради під головуванням Прем’єр-міністра України за участі голови Верховної Ради України, народних депутатів та спільноти НаУКМА досягнуто домовленості про відкликання наказу МОН щодо оголошення повторних виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія“. Це рішення вже реалізовано”, — йдеться в повідомленні Шкарлета у Telegram.

Деталі

За словами міністра, процес та результати волевиявлення спільноти НаУКМА під час останнього туру виборів президента закладу будуть у подальшому опрацьовані робочою групою на чолі з почесним президентом НаУКМА В’ячеславом Брюховецьким.

“Прийнято рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у вказану процедуру. А запропоновані робочою групою варіанти вирішення ситуації від імені спільноти Національного університету "Києво-Могилянська академія“ будуть вважатися такими, що виходять з повноважень та університетської автономії закладу, і будуть теж реалізовані”, — додав Шкарлет.

Що було раніше

Раніше у студентському Telegram-каналі “Вибори президента КМА” було опубліковано відео з камер спостереження на дільниці під час другого туру виборів керівника Києво-Могилянської академії. На ньому невідомі пройшли на 3-й поверх, облилили одну з урн (за попередньою інформацією, зеленкою), а також винесли іншу. Через вказані порушення виборчого процесу, його непрозорість і недемократичність у МОН заявили, що мають законні підстави не визнавати вибори НаУКМА такими, що відбулися. Після цього студенти Могилянки оголосили безстроковий страйк через невизнання з боку МОН результатів виборів президента НаУКМА.

Згодом Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство освіти та науки скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента НУ “Києво-Могилянська академія”.

Нагадаємо, за посаду президента академії цього разу змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,871.83