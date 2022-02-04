Міносвіти скасувало наказ про повторні вибори президента Могилянки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Міністерство освіти і науки скасувало свій наказ про оголошення повторних виборів президента Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Про це у ніч на п'ятницю повідомив його очільник Сергій Шкарлет, передає УНН.
Цитата:
“За підсумками наради під головуванням Прем’єр-міністра України за участі голови Верховної Ради України, народних депутатів та спільноти НаУКМА досягнуто домовленості про відкликання наказу МОН щодо оголошення повторних виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія“. Це рішення вже реалізовано”, — йдеться в повідомленні Шкарлета у Telegram.
Деталі
За словами міністра, процес та результати волевиявлення спільноти НаУКМА під час останнього туру виборів президента закладу будуть у подальшому опрацьовані робочою групою на чолі з почесним президентом НаУКМА В’ячеславом Брюховецьким.
“Прийнято рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у вказану процедуру. А запропоновані робочою групою варіанти вирішення ситуації від імені спільноти Національного університету "Києво-Могилянська академія“ будуть вважатися такими, що виходять з повноважень та університетської автономії закладу, і будуть теж реалізовані”, — додав Шкарлет.
Що було раніше
Раніше у студентському Telegram-каналі “Вибори президента КМА” було опубліковано відео з камер спостереження на дільниці під час другого туру виборів керівника Києво-Могилянської академії. На ньому невідомі пройшли на 3-й поверх, облилили одну з урн (за попередньою інформацією, зеленкою), а також винесли іншу. Через вказані порушення виборчого процесу, його непрозорість і недемократичність у МОН заявили, що мають законні підстави не визнавати вибори НаУКМА такими, що відбулися. Після цього студенти Могилянки оголосили безстроковий страйк через невизнання з боку МОН результатів виборів президента НаУКМА.
Згодом Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство освіти та науки скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента НУ “Києво-Могилянська академія”.
Нагадаємо, за посаду президента академії цього разу змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.