МОН скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента Могилянки - Денис Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У своїй сторінці в Telegram Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство освіти та науки скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента НУ "Києво-Могилянська академія", проце інформує УНН.
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"МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ «Києво-Могилянська академія». Домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів" - повідомив Денис Шмигаль.
Також, Прем'єр-міністр додав, що Уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес університету.
Нагадаємо
У студентському телеграм-каналі "Вибори президента КМА" опубліковано відео з камер спостереження на дільниці під час другого туру виборів керівника Києво-Могилянської академії. На ньому молодики викрали скриньку з бюлетенями.
Це була п’ята спроба НаУКМА обрати собі керівника, і вперше в Україні, коли на виборах ректора була викрадена скринька з голосами.