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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 47633 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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МОН скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента Могилянки - Денис Шмигаль

МОН скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента Могилянки - Денис Шмигаль

Київ • УНН

 • 23587 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У своїй сторінці в Telegram Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство освіти та науки скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента НУ "Києво-Могилянська академія", проце інформує УНН.

Цитата

"МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ «Києво-Могилянська академія». Домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів" - повідомив Денис Шмигаль. 

Також, Прем'єр-міністр додав, що Уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес університету.

Нагадаємо

У студентському телеграм-каналі "Вибори президента КМА" опубліковано відео з камер спостереження на дільниці під час другого туру виборів керівника Києво-Могилянської академії. На ньому молодики викрали скриньку з бюлетенями. 

Це була п’ята спроба НаУКМА обрати собі керівника, і вперше в Україні, коли на виборах ректора була викрадена скринька з голосами.

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