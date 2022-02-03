МОН отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента Могилянки - Денис Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В своей странице в Telegram Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство образования и науки отменит приказ о повторный конкурс на пост президента НУ "Киево-Могилянская академия", об этом информирует УНН.
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"МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на занятие должности президента НУ "Киево-Могилянская академия". Договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы решить ситуацию в коллективе вуза и избежать в будущем длительных судебных процессов", - сообщил Денис Шмыгаль.
Также, Премьер-министр добавил, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс университета.
Напомним
В студенческом телеграмм-канале "Выборы президента КМА" опубликовано видео с камер наблюдения на участке во время второго тура выборов руководителя Киево-Могилянской академии. На нём молодые люди похитили ящик с бюллетенями.
Это была пятая попытка НаУКМА избрать себе руководителя, и впервые в Украине, когда на выборах ректора была похищена шкатулка с голосами.