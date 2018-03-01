Минобразования: Финляндия выделит Украине 6 млн евро на повышение квалификации учителей

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Вчера на заседании Кабмина был утвержден проект Соглашения между правительствами Украины и Финляндии “О реализации проекта” Финская поддержка реформы украинской школы", который предусматривает техническую помощь в размере 6 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

“Предусмотренный Соглашением проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 млн евро. Он рассчитан на 4 года. Эти средства будут направлены на поддержку реформы именно в сфере, где Финляндия является наиболее сильная, в частности, говорится об обучении педагогов. Наши учителя требуют новых инструментов для общения и обучения современных детей”, — говорится в сообщении Министра образования и науки Украины Лилии Гриневич.

Министерка подчеркнула, что МОН очень ценит помощь Финляндии, которая является одним из мировых лидеров качества среднего образования.

Своим решением КМУ также делегировал полномочия по подписанию Соглашения Министру образования и науки Украины. После подписания документ также должен быть ратифицирован парламентом Украины.

“Очень важно, чтобы все бюрократические процессы по вступлению в силу этого соглашения прошли как можно быстрее, ведь мы очень рассчитываем на поддержку Финляндии в рамках реформы. В частности, было бы хорошо, чтобы все процедуры были пройдены уже в ближайшие месяцы”, — подчеркнула Лилия Гриневич.

Напомним, Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в Facebook.

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