Міносвіти: Фінляндія виділить Україні 6 млн євро на підвищення кваліфікації вчителів

КИЇВ. 1 березня. УНН. Вчора на засіданні Кабміну був затверджений проект Угоди між урядами України та Фінляндії “Про реалізацію проекту “Фінська підтримка реформи української школи”, яка передбачає технічну допомогу в розмірі 6 млн євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.