Міносвіти: Фінляндія виділить Україні 6 млн євро на підвищення кваліфікації вчителів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Вчора на засіданні Кабміну був затверджений проект Угоди між урядами України та Фінляндії “Про реалізацію проекту “Фінська підтримка реформи української школи”, яка передбачає технічну допомогу в розмірі 6 млн євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.
“Передбачений Угодою проект матиме орієнтовну вартість 6 мільйонів євро. Він розрахований на 4 роки. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку реформи саме у сфері, де Фінляндія є найбільш сильна, зокрема, йдеться про навчання педагогів. Наші вчителі потребують нових інструментів для спілкування та навчання сучасних дітей”, — йдеться в повідомленні Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич.
Міністерка підкреслила, що МОН дуже цінує допомогу Фінляндії, яка є одним із світових лідерів якості середньої освіти.
Своїм рішенням КМУ також делегував повноваження щодо підписання цієї Угоди Міністру освіти і науки України. Після підписання документ також має бути ратифікований парламентом України.
“Дуже важливо, аби усі бюрократичні процеси щодо набуття чинності цієї угоди пройшли якомога швидше, адже ми дуже розраховуємо на підтримку Фінляндії в межах реформи. Зокрема, було б добре, аби всі процедури були пройдені вже у найближчі місяці”, — наголосила Лілія Гриневич.
Нагадаємо, Європейська комісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги Україні. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк у Facebook.