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Минобороны закрыло всю потребность в зимней форме. Формируются резервы летней

Минобороны закрыло всю потребность в зимней форме. Формируются резервы летней

Киев • УНН

 • 295782 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министерство обороны Украины закрыло все нужды и создало значительные резервы, в частности, по зимней форме это сотни тысяч комплектов одежды и пар обуви. Осенью начали формироваться резервы летней формы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

«Если в общей сложности подытожить состояние на конец года, то в следующий год мы входим с резервом около 200 тыс. бронежилетов и более 120 тыс. шлемов. По основным позициям вещевого обеспечения, Министерство обороны не просто закрыло все потребности, которые нам формулировал Генштаб. Но и создало значительные резервы. В частности, по зимней форме это сотни тысяч комплектов одежды и пар обуви. И поставка продолжается», – написала Маляр.

По ее словам, осенью начали формироваться резервы летней формы.

«Сейчас как раз будет происходить смена приоритетов: после создания запаса прочности по зимней форме будут расти поставки пожилой», - отметила Маляр.

Детали

Для ориентира, она приводит пропорцию по общему объему уже передаваемых в армию зимних курток:

  • 88,9% – приобретенные по контрактам Минобороны;
  • 7,9% – это материально-техническая помощь от партнеров;
  • 3,1% – это благотворительная помощь.

«То есть контрактами Минобороны мы закрыли львиную долю потребности. Снабжение является стабильным. Сейчас основная задача – это обеспечение логистики внутри Вооруженных Сил, чтобы наши воины вовремя получали все то, что накоплено на складах», – сообщила Маляр.

Дополнение

Первые партии женской военной формы и белья уже поступили в несколько бригад на тестирование.

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