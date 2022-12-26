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Перші партії жіночої військової форми вже надійшли на тестування до декількох бригад - Резніков

Перші партії жіночої військової форми вже надійшли на тестування до декількох бригад - Резніков

Київ • УНН

 • 363973 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Перші партії жіночої військової форми і білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування. Про це повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков, передає УНН.

Деталі

За його словами, спільно з волонтерами виготовлено два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які будуть досліджені під час експериментального носіння у військових частинах. Також буде досліджено існуючу модель польового костюму, шляхом його розукомплектування та надання захисницям кітелю та штанів різної розмірної сітки.

Після тестування форми і отримання від зауважень та побажань, екземпляри будуть доопрацьовані виробником. Після цього будуть внесені зміни до наказу Міноборони «Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв».

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Поряд з цим триває робота з вивчення можливості застосування тканини з еластаном. Ця тканина дозволяє за рахунок своїх властивостей та з урахуванням антропометрії жіночої фігури припасувати їх відповідно до потреб військовослужбовиць.

Додамо

Міністр уточнив, що наразі у ЗСУ служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.

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