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Первые партии женской военной формы уже поступили на тестирование в несколько бригад - Резников

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Первые партии женской военной формы и белья уже поступили в несколько бригад на тестирование. Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников, передает УНН.

Детали

По его словам, совместно с волонтерами изготовлено два варианта костюма и нижнего белья для военнослужащих, которые будут исследованы во время экспериментального ношения в воинских частях. Также будет исследована существующая модель полевого костюма, путем его разукомплектования и предоставления защитницам кителя и штанов разной размерной сетки.

После тестирования формы и получения от замечаний и пожеланий, экземпляры будут доработаны изготовителем. После этого будут внесены изменения в приказ Минобороны «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины и лицеистами военных лицеев».

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Наряду с этим продолжается работа по изучению возможности применения ткани с эластаном. Эта ткань позволяет за счет своих свойств и с учетом антропометрии женской фигуры приспосабливать их в соответствии с потребностями военнослужащих.

Добавим

Министр уточнил, что в настоящее время в ВСУ служат 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч - гражданские работницы, работающие для нужд армии. Непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тысяч женщин.

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