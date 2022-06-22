В Україні досі не затверджений стандарт жіночої військової форми - експертка розповіла про проблеми жінок в армії

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«Жінки активно йдуть до лав ЗСУ та ТрО, проте не забезпечені спеціалізованою амуніцією. Починаючи з того, що одяг, який шиється для військових, він шиється за чоловічим стандартом. В Україні досі не затверджений стандарт жіночої форми. Це і натільна білизна, і одяг, і взуття, які не підходить за розміром, бо середньостатистична жінка менша за середньостатистичного чоловіка. Я вже не кажу про бронежилети, які не підлаштовані під жіночі груди. У такому бронежилеті навіть ходити небезпечно, не кажучи вже про зручність. А якщо військовим не зручно в своєму одязі, то вони не можуть робити свою справу добре», – зазначила Собко.

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Багато жінок, які йдуть в армію, скаржаться на те, що треба завоювати своє місце та довести, що не гірше чоловіків можуть виконувати свою роботу. Але наявність жінок у військових структурах важлива. Адже, за словами експертки, проводилися дослідження, які показали, що чим більший відсоток жінок в армії, тим вона гуманніша.

Окрім того, військовослужбовиці можуть стикатися з домаганнями.

«Поки в мене немає точних даних, наразі їх не можна виміряти. Але важливо провести аналіз щодо домагань в лавах армії. Адже часті є ситуації, коли одна жінка на весь батальон. І про факти сексуальних домагань важливо говорити публічно та досліджувати кожен такий факт», – повідомила Собко.

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