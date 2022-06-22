В Украине до сих пор не утвержден стандарт женской военной формы - эксперт рассказала о проблемах женщин в армии

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«Женщины активно идут в ряды ВСУ и ТрО, однако не обеспечены специализированной амуницией. Начиная с того, что одежда, которая шьется для военных, она шьется по мужскому стандарту. В Украине до сих пор не утвержден стандарт женской формы. Это и нательное белье, и одежда, и обувь, которые не подходят по размеру, потому что среднестатистическая женщина меньше среднестатистического мужчины. Я уже не говорю о бронежилете, которые не подстроены под женскую грудь. В таком бронежилете даже ходить опасно, не говоря уже об удобстве. А если военным не удобно в своей одежде, то они не могут делать свое дело хорошо», – отметила Собко.

Детали

Многие женщины, идущие в армию, жалуются на то, что нужно завоевать свое место и доказать, что не хуже мужчины могут выполнять свою работу. Но наличие женщин в военных структурах важно. Ведь, по словам эксперта, проводились исследования, которые показали, что чем больше процент женщин в армии, тем она гуманнее.

Кроме того, военнослужащие могут сталкиваться с домогательствами.

«Пока у меня нет точных данных, их нельзя измерить. Но важно провести анализ домогательств в рядах армии. Ведь часты ситуации, когда одна женщина на весь батальон. И о фактах сексуальных домогательств важно говорить публично и исследовать каждый такой факт», – сообщила Собко.

Напомним

Денисова рассказала, как находились украинские женщины в плену россиян.



