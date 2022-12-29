Міноборони закрило всі потреби по зимовій формі. Формуються резерви літньої
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністерство оборони України закрило усі потреби й створило значні резерви, зокрема, по зимовій формі це сотні тисяч комплектів одягу та пар взуття. Восени почали формуватися резерви літньої форми. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Телеграм, пише УНН.
Цитата
«Якщо загалом підсумувати стан на кінець року, то в наступний рік ми входимо з резервом у близько 200 тис. бронежилетів і понад 120 тис. шоломів. По основним позиціям речового забезпечення Міністерство оборони не просто закрило усі потреби, які нам формулював Генштаб. Але й створило значні резерви. Зокрема, по зимовій формі це сотні тисяч комплектів одягу та пар взуття. І постачання продовжується», - написала Маляр.
За її словами, восени почали формуватися резерви літньої форми.
«Зараз якраз відбуватиметься зміна пріоритетів: після створення запасу міцності по зимовій формі, зростатимуть поставки літньої», - зазначила Маляр.
Деталі
Для орієнтиру, вона наводить пропорцію по загальному об’єму вже переданих до війська зимових курток:
-
- 88,9% - придбані за контрактами Міноборони;
-
- 7,9% - це матеріально-технічна допомога від партнерів;
-
- 3,1% - це благодійна допомога.
-
«Тобто контрактами Міноборони ми закрили левову частку потреби. Постачання є стабільним. Зараз основне завдання – це забезпечення логістики всередині Збройних Сил, щоб наші воїні вчасно отримували все те, що накопичено на складах», - повідомила Маляр.
Доповнення
Перші партії жіночої військової форми і білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування.