Минобороны выиграло арбитражей на почти миллиард гривен
Киев • УНН
Министерство обороны Украины выиграло пять арбитражных судов с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен. Таковы результаты работы новой команды Минобороны, работающей с сентября этого года. Кроме того, еще по двум контрактам Министерство юстиции Украины подало иски в швейцарский арбитраж на сумму 33 164 788,23 долларов США.
Министерство обороны Украины выиграло пять арбитражных судов с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен. Таковы результаты работы новой команды Минобороны, работающей с сентября этого года. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, передает УНН.
Минобороны выиграло арбитражей на более чем 900 миллионов гривен. За 100 дней работы новой команды - с сентября 2023 года Министерство обороны Украины выиграло пять международных арбитражей с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен. Споры возникли из-за непоставки имущества, нарушения сроков его поставки и качества самого товара.
Детали
По данным Минобороны, международный арбитраж присудил взыскать в пользу украинского оборонного ведомства с недобросовестных иностранных поставщиков 6 934 936,92 долларов США и 16 472 958,45 евро. Суд также постановил, что проценты годовых продолжают начисляться ежедневно до момента оплаты поставщиком своей задолженности перед Министерством обороны Украины.
Кроме того, еще по двум контрактам Министерство юстиции Украины подало иски в швейцарский арбитраж на сумму 33 164 788,23 долларов США.
Готовили эти иски специалисты Минюста совместно с Юридической службой Министерства обороны Украины.
Напомним
В сентябре УНН писал, что Министерство обороны Украины выиграло спор в международном арбитраже на сумму более 3 миллионов евро за некачественные бронежилеты для ВСУ. Иностранный поставщик должен компенсировать оборонному ведомству непоставленный товар, штрафные санкции и проценты годовых.
А в ноябре Минобороны выиграло почти 400 миллионов гривен у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов.
Минобороны выиграло арбитражей на почти миллиард гривен
Министерство обороны Украины выиграло пять арбитражных судов с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен. Таковы результаты работы новой команды Минобороны, работающей с сентября этого года. Кроме того, еще по двум контрактам Министерство юстиции Украины подало иски в швейцарский арбитраж на сумму 33 164 788,23 долларов США.
Pornhub подвел итоги 2023 года: Украина вошла в топ-15 по просмотрам
Названы основные тренды, а также топ-20 стран с наибольшими просмотрами, куда попала и Украина.
Финляндия подпишет оборонный пакт с США для расширения военного доступа
Финляндия подпишет оборонный пакт с Соединенными Штатами, чтобы укрепить свою безопасность и позволить доступ американским войскам в страну в преддверии ожидаемого членства в НАТО. Соглашение способствует американскому военному присутствию и проведению совместных учений без создания постоянных американских баз в Финляндии.
В оккупированном Мариуполе "прилет": вспыхнул пожар, на место едут "скорые"
По данным "Бердянск Сегодня", взрывы прогремели в Бердянске и Мариуполе.
Кулеба рассказал о страстях, бушевавших в дипломатическом кругу накануне решения Евросовета
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, подчеркнул решимость и веру как ключевые закулисные факторы в получении поддержки ЕС в переговорах о членстве Украины, несмотря на сомнения относительно позиции Венгрии. Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.
Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: европейские лидеры приветствуют Зеленского
Европейские лидеры поздравили Президента Украины Зеленского с началом переговоров о вступлении в ЕС.
Финляндия на месяц закроет границу с Россией из-за угрозы национальной безопасности
Финляндия полностью закроет свою границу с Россией на месяц, начиная с 20:00 завтрашнего дня, о чем объявила министр внутренних дел Мари Рантанен, ссылаясь на угрозу национальной безопасности от нелегальных въездов под влиянием другого государства.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 18 декабря - СМИ
ЕС начнет официальные переговоры о членстве с Украиной после того, как лидеры ЕС одобрили рекомендацию, несмотря на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воздержался во время голосования.
Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим
В Одесской ОГА отмечают, что ни один пострадавший человек, ни один пострадавший клочок имущества не останется без внимания местных органов власти, а также местной администрации.
Суд над Гиркиным: экс-сотрудник фсб не признаёт своей вины в "экстремизме"
Игорь "Стрелков" Гиркин, экс-офицер фсб и бывший министр "ДНР", признал себя невиновным в экстремизме в московском суде; процесс закрыт для общественности. Его кандидатура на пост президента может быть заблокирована, если он будет осужден до выборов 2024 года.