Минобороны выиграло арбитражей на почти миллиард гривен

Министерство обороны Украины выиграло пять арбитражных судов с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен. Таковы результаты работы новой команды Минобороны, работающей с сентября этого года. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, передает УНН.

Минобороны выиграло арбитражей на более чем 900 миллионов гривен. За 100 дней работы новой команды - с сентября 2023 года Министерство обороны Украины выиграло пять международных арбитражей с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен. Споры возникли из-за непоставки имущества, нарушения сроков его поставки и качества самого товара. - отметили в Минобороны.

Детали

По данным Минобороны, международный арбитраж присудил взыскать в пользу украинского оборонного ведомства с недобросовестных иностранных поставщиков 6 934 936,92 долларов США и 16 472 958,45 евро. Суд также постановил, что проценты годовых продолжают начисляться ежедневно до момента оплаты поставщиком своей задолженности перед Министерством обороны Украины.

Кроме того, еще по двум контрактам Министерство юстиции Украины подало иски в швейцарский арбитраж на сумму 33 164 788,23 долларов США.

Готовили эти иски специалисты Минюста совместно с Юридической службой Министерства обороны Украины.

Напомним

В сентябре УНН писал, что Министерство обороны Украины выиграло спор в международном арбитраже на сумму более 3 миллионов евро за некачественные бронежилеты для ВСУ. Иностранный поставщик должен компенсировать оборонному ведомству непоставленный товар, штрафные санкции и проценты годовых.

А в ноябре Минобороны выиграло почти 400 миллионов гривен у иностранного поставщика бронежилетов и шлемов.