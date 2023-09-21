Міноборони виграло спір в міжнародному суді за поставку неякісних бронежилетів. Іноземний постачальник має повернути оборонному відомству більше трьох мільйонів євро
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Міністерство оборони України виграло спір в міжнародному арбітражі на суму понад 3 мільйони євро за неякісні бронежилети для ЗСУ. Іноземний постачальник має компенсувати оборонному відомству непоставлений товар, штрафні санкції та відсотки річних. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
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У 2022 році Міноборони України уклали зовнішньоекономічний договір з іноземним постачальником бронежилетів.
Українське оборонне відомство відповідно до умов угоди вчасно оплатило вартість товару. Однак постачальник декілька разів пропонував товар, який не відповідав умовам домовленості: був гіршої якості, і відрізнявся від погодженого зразка. Враховуючи це Міноборони відмовилось від неякісного товару та поставило постачальнику вимогу — повернути кошти за непоставлений товар, і оплатити штрафні санкції за порушення умов домовленості.
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У березні 2023 року юридичною службою Міноборони подано позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставленого товару, штрафних санкцій та відсотків річних.
Справу розглядали близько півроку, і нарешті арбітражний трибунал ухвалив рішення про стягнення з іноземного постачальника на користь Міноборони повної вартості непоставленого товару, штрафних санкцій та відсотків річних, всього на суму понад три мільйони євро, а також арбітражного збору.