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Міноборони виграло спір в міжнародному суді за поставку неякісних бронежилетів. Іноземний постачальник має повернути оборонному відомству більше трьох мільйонів євро

Міноборони виграло спір в міжнародному суді за поставку неякісних бронежилетів. Іноземний постачальник має повернути оборонному відомству більше трьох мільйонів євро

Київ • УНН

 • 172678 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Міністерство оборони України виграло спір в міжнародному арбітражі на суму понад 3 мільйони євро за неякісні бронежилети для ЗСУ. Іноземний постачальник має компенсувати оборонному відомству непоставлений товар, штрафні санкції та відсотки річних. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.

Деталі

У 2022 році Міноборони України уклали зовнішньоекономічний договір з іноземним постачальником бронежилетів.

Українське оборонне відомство відповідно до умов угоди вчасно оплатило вартість товару. Однак постачальник декілька разів пропонував товар, який не відповідав умовам домовленості: був гіршої якості, і відрізнявся від погодженого зразка. Враховуючи це Міноборони відмовилось від неякісного товару та поставило постачальнику вимогу — повернути кошти за непоставлений товар, і оплатити штрафні санкції за порушення умов домовленості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ухвалила постанову, за якою постачальникам Міноборони гарантується компенсація

У березні 2023 року юридичною службою Міноборони подано позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставленого товару, штрафних санкцій та відсотків річних.

Справу розглядали близько півроку, і нарешті арбітражний трибунал ухвалив рішення про стягнення з іноземного постачальника на користь Міноборони повної вартості непоставленого товару, штрафних санкцій та відсотків річних, всього на суму понад три мільйони євро, а також арбітражного збору.

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