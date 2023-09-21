Минобороны выиграло спор в международном суде за поставку некачественных бронежилетов. Иностранный поставщик должен вернуть оборонному ведомству более трех миллионов евро

Детали

В 2022 году Минобороны Украины заключили внешнеэкономический договор с иностранным поставщиком бронежилетов.

Украинское оборонное ведомство в соответствии с условиями соглашения вовремя оплатило стоимость товара. Однако поставщик несколько раз предлагал товар, который не соответствовал условиям договоренности: был худшего качества, и отличался от согласованного образца. Учитывая это Минобороны отказалось от некачественного товара и выдало поставщику требование — вернуть деньги за непоставленный товар, и оплатить штрафные санкции за нарушение условий договоренности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада приняла постановление, по которому поставщикам Минобороны гарантируется компенсация

В марте 2023 года юридической службой Минобороны был подан иск в международный арбитраж о взыскании стоимости непоставленного товара, штрафных санкций и процентов годовых.

Дело рассматривалось около полугода, и наконец арбитражный трибунал принял решение о взыскании с иностранного поставщика в пользу Минобороны полной стоимость непоставленного товара, штрафных санкций и процентов годовых, всего на сумму более трех миллионов евро, а также арбитражного сбора.